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Germencik Belediyesi, yeni yıl eğlenceleri kapsamında çocuklara yönelik kutlama programı düzenliyor. Hacivat-Karagöz, kukla gösterisi, palyaço, yüz boyama, mini disco ve sihirbaz gösterileriyle çocukların eğlenceli vakitler geçirmesi amaçlanıyor. Balon ile patlamış mısırın da dağıtılacağı etkinlikler, Germencik Belediyesi Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu Konferans Salonunda 12.00, 13.30 ve 15.00 saatlerinde 3 seans şeklinde düzenlenecek.

Başkan Öndeş’ten davet

Çocukları düzenlenecek etkinliğe davet eden Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, “Yıl içinde yaptığımız tiyatrolar, festival etkinlikleri, özel gün ve bayramlarda düzenlediğimiz eğlencelerle çocuklarımızı kültürel ve sanatsal aktivitelerle buluşturuyor, keyifli vakit geçirip, sosyalleşebilecekleri organizasyonlar gerçekleştiriyoruz. 2023 yılını geride bırakırken yine çocuklarımızın keyifli ve eğlenceli vakit geçirmeleri için bir dizi etkinliğin yer aldığı yeni yıl eğlencesi yapacağız. Tüm çocuklarımızı davet ediyor, şimdiden iyi eğlenceler diliyorum.” dedi.

Öte yandan etkinliğe katılmak isteyenler ücretsiz biletlerini Germencik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Kültür Sanat ve Spor Merkezi ile Ortaklar Kültür Sanat Spor Merkezi’nden temin edebilirler.