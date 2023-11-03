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SONAR Araştırma şirketi tarafından yapılan Cumhur İttifakı'nın en başarılı büyükşehir belediye başkanları araştırmasının sonuçları paylaşıldı.ANKARA (İGFA) - Son yapılan genel seçimleri en iyi tahmin eden araştırma şirketleri arasında gösterilen SONAR Araştırma şirketi, vatandaşlara Cumhur İttifakı’nın en başarılı büyükşehir belediye başkanlarını sordu.

Türkiye geneli parti dağılımlarını saptayabilmek için 25 ilde, 88 ilçe ve köyde, yaş, cinsiyet, il ve ilçe kotalarına göre tesadüfi yöntemle seçilmiş 4 bin 221 kişi ile yüz yüze görüşülerek gerçekleştirilen araştırmada, ilk sırayı yüzde 64,3 oranıyla en başarılı Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen aldı.

İLK 5'TE DURUM

Çalışma sonucunda Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen 1’inci, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın 2’nci, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün 3’üncü, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin 4’üncü ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay 5’inci sırada yer aldı.