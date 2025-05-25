Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat depremlerinde hasar gören Adıyaman Zey Köyü’nde tamamlanan 107 köy evini inceledi. "Devlet ve millet el ele verdi, vatandaşlarımız güven içinde yaşıyor" diyen Bakan Kurum'a köy sakinlerinden de teşekkür geldi.ADIYAMAN (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman’ın Merkez ilçesine bağlı Zey Köyü’nde, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar gören ve yeniden inşa edilen alanda incelemelerde bulundu.

Bakanlık Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 135 dönümlük alanda tamamlanan 107 köy evi, modern bir köy oluşturdu. Köy sakinleri, Bakan Kurum’u coşkuyla karşıladı.

Bir vatandaş, “Burayı hiçbir ülke yapamazdı. Allah sizlerden razı olsun, bize bebek gibi baktınız” diyerek duygularını ifade etti. Bakan Kurum, Er ailesinin evine konuk oldu ve “Devletimiz ve milletimiz el ele verdi, bugün vatandaşlarımız bu evlerde huzur içinde oturuyor” dedi.

Biz deprem bölgesinde sadece evler yapmıyoruz, milletimizle el ele umudu, yeni bir başlangıcı da hep birlikte inşa ediyoruz.????Adıyaman pic.twitter.com/tpTuQ75qfp— Murat KURUM (@murat_kurum) May 24, 2025

“EVLER MÜKEMMEL, KÖY MODERNLEŞTİ”

Ev sahibi Abdullah Er, “Evlerimiz mükemmel yapılmış” derken, eşi Zehra Er, “Koskoca dağ delindi, şehir merkezi açıldı” sözleriyle çalışmalara övgüde bulundu. Köy muhtarı İsrafil Ay, “Böyle modern bir köy olacağı kimsenin aklından geçmezdi. Bir odunla evler ısınıyor” dedi. Ortaokul öğrencisi Medine Er deprem temalı şiir, 7 yaşındaki Ahmet Er ise İstiklal Marşı okuyarak ziyarete renk kattı.

Bakan Kurum, tezahüratlarla saha isteyen çocuklara halı saha yapılması talimatı verdi.