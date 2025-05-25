Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Uluslararası Aile Forumu kapsamındaki Bakanlar Oturumunda imzaya açılan ailenin korunması ve güçlendirilmesine ilişkin Bakanlar Bildirisi'ne ilk imzayı attıANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul'da 22-23 Mayıs'ta düzenlenen Uluslararası Aile Forumu'nda 26 ülkenin aileden sorumlu bakanlarını ağırladı. 10 ülkenin aileden sorumlu bakanlarıyla yapılan ikili görüşmelerde, Macaristan ile aile ve nüfus alanlarında, Karadağ ile sosyal hizmetler alanında iş birliği mutabakat zaptı imzalandı.

Ailenin korunması ve güçlendirilmesine ilişkin Bakanlar Bildirisi'ne Türkiye adına ilk imzayı atan Bakan Göktaş, Filistin, Macaristan, Suriye, Sırbistan, Malezya, Kongo, Ürdün, Karadağ, Kırgızistan ve Nijerya’nın aileden sorumlu bakanlarıyla ikili görüşmelerde bulundu. Bakan Göktaş, "Küreselleşen Dünyada Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi" temasıyla İstanbul'da 22-23 Mayıs'ta düzenlenen Uluslararası Aile Forumu kapsamında yoğun bir aile diplomasisi trafiği yürüttü.

Bakan Göktaş, Uluslararası Aile Forumu'nun birinci gününde 26 ülkenin aileden sorumlu bakanlarıyla, aile odaklı politikaların paylaşıldığı Bakanlar Oturumunda bir araya geldi.

Oturum sonunda Bakan Göktaş, tüm ülkelerin imzasına açılan küreselleşen dünyada ailenin korunması ve güçlendirilmesine ilişkin Bakanlar Bildirisi'ne Türkiye adına ilk imzayı attı.

Bakan Göktaş Forum kapsamında Filistin, Macaristan, Suriye, Sırbistan, Malezya, Kongo, Ürdün, Karadağ, Kırgızistan ve Nijerya'nın aileden sorumlu bakanıyla da ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerde aile politikaları, kadınların güçlendirilmesi ve sosyal hizmetlerde iş birliği gibi konular ele alındı.

Dünyanın en güzel şehri İstanbul’da, 27 ülkeden gelen bakanlar ve üst düzey temsilcilerle birlikte #UluslararasıAileForumu’nu tamamladık.Aileyi koruma ve güçlendirmeye yönelik Türkiye’nin küresel vizyonunun önemli bir göstergesi olarak gerçekleştirdiğimiz bu anlamlı buluşmaya… pic.twitter.com/KnDCL6JgF7— Mahinur Özdemir Göktaş (@MahinurOzdemir) May 24, 2025

Filistin Sosyal Kalkınma Bakanı ve İnsani Yardım İşlerinden Sorumlu Devlet Bakan Vekili Dr. Samah Abuoun Hamad ile yapılan görüşmede, Gazze'deki insani kriz masaya yatırıldı.

İlk resmi Türkiye ziyaretinde Uluslararası Aile Forumu'na katılan Suriye Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Hind Kabawat ile yapılan ikili görüşmede ise Suriye'nin sosyal kalkınma sürecine katkı sağlayacak çalışmalar ve aile odaklı sosyal hizmetlerin güçlendirilmesi konuları ele alındı. Göktaş, Aile Yılı'nda, sosyal hizmetler alanındaki tecrübelerini paylaşarak Suriye'nin yeniden inşa ve toplumsal iyileşme sürecine destek vermeye devam edecekleri kaydetti.

MACARİSTAN İLE AİLE VE NÜFUS POLİTİKALARINA YÖNELİK İŞ BİRLİĞİ

Macaristan Kültür ve İnovasyon Bakanı Prof. Dr. Balázs Hankó ile yapılan ikili görüşme de Türkiye Cumhuriyeti Aile Enstitüsü ile Macaristan Maria Kopp Demografi ve Aileler Enstitüsü arasında, aile ve nüfus alanlarında iş birliğine ilişkin mutabakat zaptı imzalandı. Göktaş, Aile Yılı'nda, aileyi merkeze alan kültürel politikalar, nesiller arası aktarım ve sosyal inovasyon konularındaki tecrübeleri paylaşmaya ve ortak değerlerden güç alan küresel bir aile vizyonunu birlikte inşa etmeye devam edeceklerini bildirdi.

Bakan Göktaş’ın Sırbistan Cumhuriyeti Kadın-Erkek Eşitliği, Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi ile Kadınların Ekonomik ve Siyasi Güçlenmesinden Sorumlu Bakanı Tatjana Macura ile gerçekleştirdiği görüşmede ise kadınların güçlendirilmesi alanında iki ülkenin ortak hedefleri ele alındı.

Ayrıca Bakan Göktaş, Forum'da Nijerya Kadın İşleri Bakanı Imaan Sulaiman-Ibrahim ile de bir araya geldi. Görüşmede, kadınların ekonomik ve sosyal hayatta güçlendirilmesi, çocukların korunması ve aile temelli sosyal hizmetlerin geliştirilmesi konularında iki ülkenin ortak çalışma alanları ele alındı.

Kongo Cumhuriyeti Sosyal İşler, Dayanışma ve İnsani Yardım Bakanı Irène Mboukou-Kimbatsa ile yapılan ikili görüşmede ise aile merkezli sosyal politika vizyonları çerçevesinde, sosyal hizmetlerin erişilebilirliğinin artırılması ve ailenin güçlendirilmesi gibi konularda iş birliği imkanları değerlendirildi.

Malezya Kadın, Aile ve Toplum Geliştirme Bakanı Dato’ Sri Hajah Nancy Shukri ile görüşmede, aile yapısının güçlendirilmesi, kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımının artırılması, çocuklara yönelik koruyucu politikalar ile yaşlılara dair sosyal destek mekanizmaları üzerine kapsamlı bir değerlendirme yapıldı.

Bakan Göktaş, "Aile Yılı'nda geleceğin dirençli toplumlarını inşa etmek için uluslararası iş birliğimizi sürdüreceğiz." ifadelerine yer verdi.

KARADAĞ İLE SOSYAL HİZMETLER ALANINDA İŞ BİRLİĞİ

Karadağ Sosyal Refah, Aile Bakımı ve Demografi Bakanı Damir Gutić ile bakanlığımız arasında sosyal hizmetler alanında iş birliğini öngören bir mutabakat zaptı imzalandı. Göktaş, "Aile Yılı'nda aileyi merkeze alan dayanıklı toplumlar, bölge ülkeleri olarak ortak hedefimiz. Bölgesel ve uluslararası düzeyde aile politikaları ve sosyal hizmetler alanında iş birliğini güçlendirecek adımlar atmaya devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Ürdün Sosyal Kalkınma Bakanı Wafa Bani Mustafa ile gerçekleştirilen görüşmede ise aile odaklı sosyal politikalar, kadın ve çocuk koruma hizmetleri ile iki ülke arasında iş birliğinin artırılması konuları değerlendirildi.

Görüşmede, sosyal koruma sistemleri, çocukların korunması, aile temelli politikalar gibi birçok ortak alanda is birliği imkanları ve Türkiye'nin aileyi güçlendirme konusundaki tecrübeleri ele alındı.