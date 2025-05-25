Türk Sağlık-Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker, Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurumlarda çalışanların teşvik ödemelerindeki düşüşün devam ettiğini belirterek, “Çalışanlar hoşnut değil. Bakanlık, çalışanın emeğinin hakkını vermeli” dedi.KOCAELİ (İGFA) - Türk Sağlık-Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker, Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurumlarda görev yapan çalışanların teşvik ödemelerindeki düşüşün bu ay da sürmesi üzerine yazılı bir açıklama yaptı.

Başkan Çeker, düşük ödemelerin çalışanlar arasında memnuniyetsizlik oluşturduğunu belirtirken, sağlık çalışanlarının ekonomik kayıplarının telafi edilmesini beklerken teşvik ödemelerindeki düşüşün devam ettiğini kaydetti.

“Çalışanın emeği ve ekmeği üzerinden kimse tasarrufta bulunamaz" diyen Çeker, "Bakanlık, bu yanlışta neden ısrar ediyor? Teşvik ödemelerini sıfırlamayı mı planlıyor?” diye sordu.

“MOTİVASYONU DÜŞÜRÜYOR, TÜKENMİŞLİĞİ ARTIRIYOR”

Ekonomik sorunların çözüm beklediği bir dönemde ödemelerden kesinti yapmanın sağlık hizmetlerine katkı sağlamadığını ifade eden Başkan Çeker, “Bu durum çalışanın motivasyonunu düşürüyor, tükenmişlik sendromunu derinleştiriyor. Bakanlık, çalışanın hakkını ve sağlığını düşünmeli, emeğinin karşılığını vermeli” dedi.

Türk Sağlık-Sen olarak teşvik ödemelerinin en üst düzeyde yapılması için Sağlık Bakanlığı’na çağrıda bulunan Çeker, açıklamasında, “Çalışanların hakkı, ailelerinin geçim kaynağıdır. Bu konuda tüm platformlarda mücadele edeceğiz. Çalışanları da bize destek olmaya çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.