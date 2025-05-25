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Marmara Ürün Piyasası Aracı Kurumu Genel Müdürü Can Şatıroğlu, lisanslı depoculukta yeni düzenlemeleri ve aracı kurum değişikliğinin üreticilere etkilerini anlattı. Sunum sonrası üreticilerin sorularını yanıtlayan Şatıroğlu, uygulamalı bilgiler ve öneriler sundu.

Toplantıya Borsa Başkanı Necmi Kaymaz, borsa yetkilileri ve çok sayıda üretici katılırken, açılışta konuşan Başkan Kaymaz, çiftçilerin doğru bilgilendirilmesinin önemine dikkat çekerek, bu tür toplantıların devam edeceğini belirtti.

Borsa hizmet binasında gerçekleşen toplantıda, Marmara Ürün Piyasası Aracı Kurumu Genel Müdürü Can Şatıroğlu, “Lisanslı Depolarda Aracı Kurum Değişikliği” konulu sunum yaptı.

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