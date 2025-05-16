Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi’nde adil küresel yönetişim, Avrupa güvenliği, AB ile Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ve Gazze’de kalıcı ateşkes için çağrıda bulundu.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk’un başkenti Tiran’da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi’ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin yapıldığı İskender Bey Meydanı'nın girişinde Arnavutluk Başbakanı Edi Rama tarafından karşılandı. Arnavutluk Başbakanı Rama, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a zirvenin oturumlarının yapılacağı Opera Binası'na kadar eşlik etti.

Açılış programının ardından liderler, aile fotoğrafının çekileceği alana geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer liderler daha sonra günün anısına Avrupa Siyasi Topluluğu'nun logosunun bulunduğu panoyu imzaladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu'nun 6. Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, küresel ve bölgesel sorunlara çözüm önerileri sundu.

Uluslararası güven bunalımını aşmak için adil ve kapsayıcı bir küresel yönetişim mimarisi gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dönüşümün Avrupa’dan başlaması gerektiğini ifade etti.

“AVRUPA GÜVENLİĞİ İÇİN İŞ BİRLİĞİ ŞART”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, güvenliğin bölünmezliği ve refahın adil paylaşımı ilkeleriyle Avrupa’da dönüşüm başlatılması gerektiğini belirtti. Avrupa Birliği’nin (AB) savunma sanayisini geliştirme çabalarını desteklediğini kaydeden Erdoğan, “Avrupa güvenliğinin geleceğini istişare ettiğimiz bu dönemde AB’nin savunma sanayisi hamleleri faydalıdır” dedi.

Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi https://t.co/AoZmSImKyX— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 16, 2025

GÜMRÜK BİRLİĞİ VE VİZE ELEŞTİRİSİ

AB ile Gümrük Birliği’nin güncellenmesinin tedarik zincirlerinin güvenliğine katkı sağlayacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Schengen vize uygulamalarının mal, hizmet ve sermaye hareketliliğini kısıtladığını, bu nedenle gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Rusya-Ukrayna savaşında taraflara dayatma yapmadan teşvik edici bir yaklaşımla adil ve kalıcı barışa ulaşılmasının önemine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’deki duruma da dikkat çekti. “Gazze’de ateşkesin tesisi için Avrupa’nın gereken ilgiyi göstermesini bekliyoruz. Kalıcı ateşkes, insani yardım sevkiyatının güvence altına alınması ve Gazze’nin yeniden yaşanabilir hale getirilmesi için tüm imkanlarımızı seferber etmeliyiz” çağrısında bulundu.

Cumhurbakanı Erdoğan, konuşmasında uluslararası iş birliği ve adalet vurgusu yaparak, Avrupa’nın küresel barış ve istikrara öncülük etmesi gerektiğini dile getirdi.