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CHP’li seçmenlere seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partilerine ve siyaset kurumuna yönelik umutlarını giderek kaybettiklerini üzülerek gördüklerini belirterek, "Asla umutsuzluğa kapılmayın. Alternatifsiz değilsiniz" dedi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımşa siyasi parti fark etmeksizin tüm vatandaşlara seslendi.

"CHP’li kardeşlerimizin, partilerine ve siyaset kurumuna yönelik umutlarını giderek kaybettiklerini üzülerek görüyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başta CHP olmak üzere muhalefete bakıp da asla umutsuzluğa kapılmayın. Alternatifsiz değilsiniz. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak hiçbir vatandaşımızın kendini dışlanmış, ötelenmiş, yok sayılmış hissetmesine gönlümüz razı değildir. Şayet siyasetten beklentiniz hizmet ve eser görmekse hiç uzağa gitmenize gerek yok, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak biz buradayız. "Gerçek Belediyecilik" vizyonumuz, güçlü kadromuz ve projelerimizle sizin için varız, hazırız" dedi.

https://twitter.com/RTErdogan/status/1759237200649101792

Kaygılarınızı istismar edenlere açık çağrıda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim istediğimiz adaya tıpış tıpış oy vereceksiniz” dayatmasında bulunanlara… Fikrinize, taleplerinize, hassasiyetlerinize saygı göstermeyenlere... “Belediye başkanı olarak kimi görmek istersiniz” sorusunu bile millete değil de yapay zekâya soranlara, gelin bu seçimde hep birlikte esaslı bir ders verelim. Şahsi ikballeri için kapalı kapılar ardında bölücü örgütün uzantılarıyla demlenenlere… Size rağmen siyaset yapan kibir abidelerine hür iradenizin hiç kimsenin tapulu mülkü olmadığını, gelin 31 Mart’ta hep beraber gösterelim" çağrısında bulundu.