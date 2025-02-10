Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya’da Petronas İkiz Kulelerini ziyaret ettiANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmî ziyaret için bulunduğu Malezya’da, Başbakan Enver İbrahim ile Petronas İkiz Kulelerinde incelemeler gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ve eşi Dr. Wan Azizah İsmail ile Petronas İkiz Kuleleri'ni ziyaretine eşi Emine Erdoğan ile İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da eşlik etti.