Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından 2025 Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda yarışan millî sporculara, gösterdikleri başarılardan dolayı teşekkür ettiği bir paylaşımda bulundu.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan boks şampiyonasında derece alan kadın sporcuları tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2025 Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'ndaki tarihî başarılarıyla Türkiye'nin gururu olan millî sporculara emekleri için teşekkür ederken, şampiyonada derece alan kadın sporcuların isimleri ve fotoğraflarına da yer verdi.