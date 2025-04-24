Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kentsel dönüşümün hızlandırılması gerektiğini vurgulayarak, “Bahane aramak yerine taş üstüne taş koyma zamanı. Enerjimizi yapı stokunu yenilemeye harcamalıyız” dedi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentsel dönüşüm projelerinin acilen hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Bahane ve mazeret üretmek yerine daha fazla icraat üretilmesi gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Tüm enerjimizi yapı stokumuzu bir an evvel yenilemeye harcamalıyız” dedi.

Her türlü engellemeye rağmen kentsel dönüşümün hızlanması gerektiğini ifade eden Erdoğan, “Marjinallerin ne dediğine bakmadan projeleri süratle hayata geçirmeye odaklanmalıyız. Artık laf üstüne laf değil, taş üstüne taş koyma zamanıdır” ifadelerine yer verdi.

Birlikte çalışmanın önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, “El ele verirsek kısa sürede büyük mesafe alabiliriz. Çünkü biz bu kudrete, kapasiteye ve imkâna sahip bir milletiz. Yeter ki enerjimizi doğru kullanalım ve aramıza nifak sokulmasına izin vermeyelim” dedi.