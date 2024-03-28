Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mudanya Belediye Başkan Adayı Deniz Dalgıç, Mudanya’nın doğa, tarih, kültür, gastronomi gibi birçok turistik değere sahip olduğuna vurgu yaparak, “Mudanya’nın gelişip, zenginleşmesinin yolu turizmden geçiyor” dedi.BURSA (İGFA) - CHP Mudanya Belediye Başkan Adayı Deniz Dalgıç, turizm sektörü temsilcileriyle bir araya gelerek Mudanya’da turizmi geliştirecek projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu, Mudanya’yı turizmle kalkındırma konusundaki kararlılığını vurguladı.

Mudanya’nın çok önemli değerlere sahip olduğunu ancak bunların turizme tam anlamıyla kazandırılamadığına dikkat çeken Deniz Dalgıç, “Bizim, sizlerle birlikte ileriye dönük projeler geliştirmemiz lazım. Mudanya gelişip zenginleşecekse, içinde bulunduğu zorluklardan çıkacaksa bunun yolu turizmden geçiyor. Bunun için bir irade ortaya koyup hep birlikte çalışmamız lazım. Kuracağımız Turizm Konseyi ve Tanıtım Ajansı çatısı altında bunu ortak akılla sağlayacağız.” dedi.

Mudanya’da refahı “İki T” adını verdiği turizm ve tarımı kalkındırma projesiyle artıracaklarını söyleyen Dalgıç, “Hem tarım hem turizm alanında çok önemli değerlere sahibiz. Bu iki alanda yaşama geçireceğimiz projelerle insanlarımızın gelirinin artmasını sağlayacağız” dedi. Dalgıç, 45 kilometre sahili olan Mudanya’da turizmi çeşitlendireceklerini belirterek, şöyle konuştu:

“Benim hayalim Mudanya’yı 365 gün turistin geldiği bir yer haline getirmek. Bunu Ege’de, Avrupa’da yapan sahil kentlerinden bir eksiğimiz yok hatta birçok avantajımız var. Doğa, deniz, inanç, tarih, kültür ve gastronomi gibi birçok değerimiz var. İstanbul’a çok yakınız. Mudanya’ya yaz, kış, 12 ay insan getirebiliriz.”