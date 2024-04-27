Görev geldiği günden bu yana ekibiyle birlikte yaptığı çalışmalar ile İzmir Sivil Toplum Kuruluşlarının sevilen isimleri arasına giren İçişleri Bakanlığı Sivil toplumla İlişkiler İl Müdürü Turgay Esen, STK'lara yönelik başarılı bir çalışmayı daha hayata geçirdi.Ahmet BEREKET / İZMİR (İGFA) - İzmir'de sivil toplum kuruluşlarına yönelik bilgilendirme semineri gerçekleştirdi.

Sivil toplum buluşmaları kapsamında Bornova Belediyesi STK Yerleşkesi'nde yaklaşık 200 STK temsilcisinin katılımıyla DERBİS v2.0 ile, Hibe Programı ve PRODES konularında eğitim semineri gerçekleştirildi.

İl Müdürü Turgay Esen'in açılış konuşmalarıyla başlayan çalıştaya, Bilgisayar Mühendisi Hüseyin Uz'un "DERBİS Genel Bilgilendirme” konulu, İl Şefi Gamze İnceoğlu ile İl Şefi Tuğba Seçkin'in “Dernek İşlemleri” konulu, İl Şefi Onur Yılmaz'ın “Beyanname” konulu, İl Memuru Barış Baknalı'nın “Bildirimler” konulu, İl Şefi Azime Bozdemir ve İl Memuru Garip Özdem'in "Bakanlığımız Hibe Programı ile PRODES” konulu sunumlarıyla devam edildi.

Çalıştay Soru-Cevap bölümüyle sona erdi.

AKSAÇLILAR Derneği Başkanı, Çağrı Sağlıklı Yaşam Sosyal Dayanışma Derneği Başkanı olarak, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler İzmir İl Müdürü Turgay Esen ve ekibini böylesine faydalı bir çalışmayı başarı ile hataya geçirdikleri için kutlarak, başarılarının devamını diledi.