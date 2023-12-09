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Spor Toto Süper Lig 2022’yi ikincilikle tamamlayarak Avrupa Kulüpler Şampiyonası’nda mücadele etmeye hak kazanan Denizli Büyükşehir Belediyespor Kadın Judo Takımı, Sırbistan’ın başkenti Belgrad’a gitti.DENİZLİ (İGFA) -2017 yılında Spor Toto Süper Lig’e yükselen Denizli Büyükşehir Belediyesi Kadın Judo Takımı, geçen yıl büyük bir başarıya imza atarak Spor Toto Süper Lig’i ikincilikle tamamlamıştı. Galatasaray’ın ardından averaj ve 12 puanla lig müsabakalarını ikincilikle tamamlamayı başaran Büyükşehir Belediyesi Kadın Judo Takımı bu sonuçla Avrupa Kulüpler Şampiyonası’nda mücadele etmeye hak kazanmıştı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kadın Judo Takım kafilesi Avrupa Kulüpler Şampiyonası’na katılmak üzere Sırbistan’ın başkenti Belgrad’a hareket etti. Denizli Büyükşehir Belediyesi önünden hareket eden sporcu kafilesi ellerinden gelen çabayı göstereceklerini belirterek Denizli’ye derecelerle dönmek istediklerini kaydetti.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan Avrupa’ya hareket eden Denizli Büyükşehir Belediyesi Kadın Judo Takımı teknik heyet ve sporculara başarılar diledi. Sporcuların Denizli ve Türkiye’yi en iyi şekilde temsil edeceğine inandığını kaydeden Başkan Zolan, “Bizim çocuklar her geçen gün başarılarına bir yenisini ekliyor. Şehrimizin çocuklarının Denizli’mizi ve ülkemizi uluslar arası arenada temsil etmeleri bizleri ayrıca gururlandırıyor. İnşallah güzel sonuçlarla dönerler. Her birinin gözlerinden öpüyor, yürekten başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.