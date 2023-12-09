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Denizli Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen Halk Oyunları Türkiye Şampiyonası birbirinden renkli gösterilerle sürüyor.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Yıldızlar/Gençler Halk Oyunları Türkiye Şampiyonası birbirinden renkli gösterilerle devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, Halk Oyunları Federasyonu Başkanı Suat Aksu, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bayrak seremonisinin ardından açılış konuşması gerçekleştiren Halk Oyunları Federasyonu Başkanı Aksu böyle bir organizasyonun gerçekleşmesine vesile olan Başkan Zolan ve emek veren herkese teşekkür etti. Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman da, Denizli olarak her alanda olduğu gibi bu tür organizasyonlarla marka şehir olma yolunda gayret ettiklerini belirterek, kendilerine her türlü imkanı sunan Başkan Osman Zolan’a şükranlarını sundu.

Başkan Zolan: “Ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise, şampiyona için kente gelen sporcuları tebrik ederek, tüm takımlara başarılar diledi. Şampiyonaya ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Zolan, “Öncelikle Federasyon Başkanımıza böyle bir etkinliği Denizli’ye verdikleri için çok teşekkür ediyorum. İnşallah güzel bir yarış olur, sporcularımız burada güzel bir performans ortaya koyar ve herkes buradan yeni dostluklar, kardeşlikler kurarak ayrılır. Hepimiz heyecanlıyız, başarılar diliyorum” diye konuştu. Türk kültürünün ayrılmaz bir parçası olan halk oyunlarının önemini vurgulayan Başkan Zolan, “Denizli’mizi halk oyunlarımızla buluşturuyor, kültürel değerlerimizi geleceğe taşıyoruz. Tüm hemşehrilerimi 10 Aralık’a kadar sürecek halk oyunları müsabakalarını izlemeye davet ediyorum” dedi.

Performanslar büyük beğeni topladı

Konuşmaların ardından başlayan halk oyunları takımlarının performansları büyük beğeni topladı. Kulüpler, Halay, Horon, Zeybek, Kafkas, Bar, Karşılama, Kaşık ve Teke yöresinin oyunlarını hakemlerin ve izleyicilerin beğenisine sundu. Sarayköyspor, Geleneksel Düzenlemeli Dal kategorisinde Türkiye Şampiyonu olurken, Nefestanbul Spor Kulübü ikinci, Seyhan Belediyesi Spor Kulübü ise üçüncü olmaya hak kazandı. Denizli Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen Yıldızlar/Gençler Halk Oyunları Türkiye Şampiyonası 10 Aralık Pazar gününe dek Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde devam edecek.