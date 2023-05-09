6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen büyük deprem 11 şehri doğrudan etkiledi. Ülke genelinde deprem sonrası yaralar sarılmaya çalışılırken Bodrum Belediyesi de hassasiyetle bölgedeki depremden etkilenen vatandaşlarla temasta bulunmaya devam ediyor.

Bodrum Belediyesi afet sonrası çalışmalarına ve desteklerine devam ederken son olarak deprem mağduru kadınları Bodrum’da ağırladı.

Bodrum Belediyesi Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen buluşmada duygu dolu anlar yaşanırken toplantıya Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, CHP Bodrum İlçe Kadın Kolu Başkanı Umut Anıl Özdoğan, meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları,Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Özlem Acar, BKD Başkanı Figan Erozan vebasın mensuplarıkatıldı.Toplantıda depremden etkilenen kadınlar, büyük afet sonrası yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı.

Gerçekleştirilen basın toplantısının açılış konuşmasını yapan BKD Başkanı Erozan, deprem sonrası bölgeye anında harekete geçen belediyelerden birinin de Bodrum Belediyesi olduğunu, Başkan Ahmet Aras’ın eşitlikçi, şiddet karşıtı kadın çalışmalarına devam ettiğini ve oluşturulan Hatay Arsuz Dostluk Kenti’nde de bu konuda hemen harekete geçildiğini vurguladı. Erozan, dostluk kentinde kadın çalışmalarına ihtiyaç duyulduğunu belirtti

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise, etkinliği organize eden BKD’ye ve bölgede bulunan tüm çalışma arkadaşları ile gönüllülere teşekkür etti.

Başkan Aras, gayenin daha aydınlık yarınlar, daha yaşanabilir bir ülke, huzur ortamı ile umut dolu gelecek yaratmak olduğunu ve deprem sonrası da tüm çalışmaların yine dostluk çerçevesinde yapıldığını belirterek, toplumdaki kadın meselelerinin önemine ve sağlıklı bir toplum için mevcut kapitalist kadın politikalarının değişmesine de değindi.

Mor Dayanışma İskenderun-Arsuz Temsilcisi Sibel Tümkaya ile sahadaki gönüllüler ve bölgeden gelen deprem mağduru kadınlar söz alırken belediye, BKD, Mor Dayanışma ve gönüllülerle birlikte her türlü ayrımcılık ve tacize maruz kalan kadınlar için de can suyu olacak bir kadın yerleşkesi yapılacağı belirtildi.