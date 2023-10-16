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Son yıllarda tüm dünyada yaşanan iklim değişikliği, pandemi, doğal afetler ve ekonomik kriz nedeniyle her geçen gün tarım ve gıda daha önem kazanıyor. Yılda %0,8 oranında arttığı tahmin edilen dünya nüfusunun 2023 yılında 8,6 milyar olduğu hesaplandı. Artan nüfusa bağlı olarak tüm kaynaklara olan ihtiyacın arttığı gibi su kaynağına olan ihtiyaç da artmakta. FAO’nun verilerine göre kişi başına kullanılabilen su kaynağı son yıllarda %20 azaldı.

Günümüzde 2,4 milyar insan su stresi görülen ülkelerde yaşıyor. Bu durum, daha az su kullanarak daha fazla gıda ve diğer temel tarımsal ürünlerin üretilmesi gereksinimi ortaya koyuyor.

Ülkemizde su verimliliğine ve sürdürülebilir üretime ilişkin son günlerde çeşitli stratejiler geliştirildi. Geçtiğimiz hafta Tarım ve Orman Bakanlığı tüm bakanlıklara su verimliliği birimleri kurulması çağrısında bulundu. Ulusal çapta yürütülmekte olan “Su Verimliliği Seferberliği” kapsamında kurumların, sanayi ve hane halkının su kaynaklarından daha verimli faydalanması amacıyla eylem planları açıklandı.

Geleneksel kanatlı yetiştiriciliğin de tavuk ve hindilerin yemden yararlanma derecesi yükselmiştir. Bu durum sektörün su ayak izinde düşüşe neden olmaktadır. Son 50 yıl içerisindeki gelişmelerle üretimde %58 daha az su tüketiliyor.

Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği (BESD-BİR) Başkanı Naci Kaplan; “Beyaz et sektörü sürekli yenilenerek ve hayvan sağlığını titizlikle koruyarak su, tarım arazisi, enerji, sera gazı ve diğer değerli kaynakların kullanımını önemli ölçüde azaltmayı başardı. Tüm dünya ile birlikte sürdürülebilir üretim ve çevresel etkilerin azaltılması yönünde su verimliliğinin sağlanması için çaba harcamaya devam edeceğiz.” dedi.

BESD-BİR Başkanı Naci Kaplan, “Bu sene Dünya Gıda Günü, Tarım ve Orman Bakanlığımızın ev sahipliğinde, FAO ve Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) işbirliğinde 16 Ekim 2023 tarihinde Ankara’da bir etkinlik ile kutlanıyor. Diğer sanayi kuruluşlarıyla birlikte biz de etkinlikte olacağız. 150 ülkede kutlanan Dünya Gıda Günü için bu sene işlenen su kullanımında sorumluluk anlamında resmi kurumlar, sivil toplum örgütleri, üniversiteler ve üretim faaliyetinde bulunan kuruluşların yanı sıra herkesin yapacağı çok şey var.” açıklamasını yaptı.