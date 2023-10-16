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Sosyal Belediyecilik anlayışı ile önemli projelere imza atan Didim Belediyesi, zorlu ekonomik süreçlerde vatandaşlara destek olmak amacıyla kendisine ait tarlasına kışlık sebzelerin ekimine başladı. Geçtiğimiz yıllarda ekilen ve mahsulleri vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılan Balat Mahallesi’nde bulunan tarlaya Didim Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından marul, soğan, maydanoz, dereotu, roka, enginar, ıspanak, pırasa ve kara lahana gibi kışlık sebzelerin ekimine başlandı. Ekilen sebzeler, kış boyunca toplanarak, vatandaşlara ücretsiz olarak ulaştırılacak.



Mevsim sebzelerini hemşehrilerimizin sofralarına ulaştırmak için çalışmaları bizzat yerinde denetleyen Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, “Tarlamızda, kış ayı için sebzelerimizi ekiyoruz. Kışlık sebzelerimizin dikimi için tarlamızda 25 dönümlük bir alan ayırdık. Aşağı yukarı toplam 4 dönümlük alana enginar ekiyoruz. Ondan önce kara lahana, ıspanak, pırasa, roka, dereotu, maydanoz, soğan, marul sebzelerinin neredeyse tamamını ektik. Mevsimsel olarak toprağımızı yenileyip, havalandırıp bekleme süresini de göz önünde bulundurarak sezonluk sebzelerin dikimini gerçekleştiriyoruz.” dedi

BAŞKAN ATABAY, TAZE SEBZELERİMİZİ ÜCRETSİZ OLARAK HALKIMIZLA BULUŞTURUYORUZ



Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, “Tarlamızda ürettiğimiz taze sebzelerimizi ücretsiz olarak halkımızla buluşturuyoruz. İhtiyaç sahibi olan vatandaşlarımıza bizzat kendimiz götürüp teslim ediyoruz. Mesai arkadaşlarımız bu işi oldukça entegre bir şekilde gerçekleştiriyor. Hizmetlerimizi klasik belediyecilik çalışmalarının yanı sıra vatandaşlarımıza hizmet etme anlamında arttırarak devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı