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Sektör temsilcilerini koruyacak tedbirler ile Türk çelik sektörünün dünya çelik pazarlarındaki payını artırmak ve sektörü küresel düzeyde sürdürülebilir bir rekabet gücüne ulaştırmak amacıyla atılması gereken adımların belirlenmesi için Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını öneren Polat, “Dünya çelik sektöründe pazarları kazanmak çok zor, kaybetmek kolay, geri kazanmak neredeyse imkânsız. Sektördeki sorunların ve daralmanın çözümünü akılcı politikalarla ortaya koymalıyız” dedi.

SEKTÖR İÇİN TEHLİKE ÇANLARI ÇALIYOR



Çelik üretimi ve ihracatındaki daralmaya dikkat çeken Polat, “Türk çelik sektörü, 2021 yılında dünya ortalamasının oldukça üzerinde üretim ve ihracat artışı gerçekleştirdikten sonra 2022 yılında dünya ekonomisindeki daralmadan ve Rusya- Ukrayna savaşının sebep olduğu enerji krizinden oldukça olumsuz etkilendi. Enerji fiyatlarındaki fahiş artış da sektördeki daralmayı hızlandırdı. 2023 yılının Ağustos ayında Türkiye’nin ham çelik üretimi, geçen yılın aynı ayına göre %2,9 oranında, çelik ürünleri ihracatı ise miktar yönünden %25,4 oranında azalmış durumda. Ocak-Ağustos döneminde, 2022 yılının aynı dönemine kıyasla ihracat, miktar itibariyle %41,8 azalışla 6,4 milyon ton, değer itibariyle ise %49,1 azalışla 5,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Sektör için tehlike çanları çalıyor” diye konuştu