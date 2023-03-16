Aydın’ın Didim ilçesinde depremzede vatandaşları internette verdiği ilanda kiralık ev vaadiyle dolandırdığı iddia edilen şüpheli, polisin çalışması sonucunda yakalanarak gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen ve suçlamaları kabul eden şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre; Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Didim’e gelen depremzede vatandaşların kiralık ev arayışını fırsat bilen bir şahıs, iddiaya göre internet üzerinde verdiği kiralık ev ilanlarıyla depremzedelerin ilgisini çekti. Şahıs internet üzerinde görüştüğü kişilerden kaparo adı altında 42 bin TL topladı. Durumu fark eden bir şahsın emniyete durumu bildirmesinin ardından Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Grup Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Savcılığı’nın izniyle olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Olayla ilgili çalışmayı derinleştiren emniyet güçleri, şahsın 7 ayrı kişiden 42 bin TL para aldığını tespit ederken, ekipler K.T’yi bir bankanın önünde göz altına aldı. Emniyetteki sorgusunda tüm suçlamaları kabul eden K.T. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.