Kökleriyle, kendiyle ve doğayla bağ kuran nesiller yetiştirmek için kurulan ve 16 yaş altındaki gençleri sörfle ücretsiz buluşturan Hatay Sörf Merkezi'nin 8 öğrencisi; Sri Lanka'da gerçekleşen sörf kampına katıldı.HATAY (İGFA) - Hatay'da Samandağ, Defne ve Antakya ilçelerinde yaşayan 16 yaş altındaki gençleri sörfle ücretsiz buluşturan Hatay Sörf Merkezi; 6 Şubat depremlerinin yaralarını sarmak ve Hatay'ın sörf potansiyelini ortaya çıkarmak için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Hatay Sörf Merkezi ile dalgaların iyileştirici gücünü keşfederek sörf yapmayı öğrenen gençler, bu kez okyanus dalgaları ile sörf becerilerini geliştirdiler.

Hayata Destek, Mellow Turkey ve Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği ortaklığıyla dalgaların dönüştürücü gücünü gençlerin hayatına ve kentin geçim kaynaklarına erişimine adapte etme vizyonuyla kurulan ve kâr amacı gütmeyen merkezde hem teorik hem de pratik dersler veriliyor.

Henüz yüzme bilmezken Hatay Sörf Merkezi sayesinde dalgalarla tanışarak Türkiye şampiyonu eğitmenlere dönüşen Akıl Köse ve Haydar Esmer'in liderliğinde Türkiye ve Hatay'ı temsil eden gençler; okyanusun sularında sörf becerilerini geliştirme şansı yakaladı.

Eğitmen Haydar Esmer sürece dair düşüncelerini “İnsanların dil, din, ırk ayrımı farketmeksizin birbirlerine önyargısız yaklaşması ve ortak buluşma noktasının sörf olması kazandığım en iyi tecrübeydi” cümlesiyle paylaşırken, eğitmen Akıl Köse ise Sri Lanka deneyimini, “Yeni hayallerin doğduğu, yeni deneyimlerin yaşatıldığı, kültürün sörfle birleştiği, hiç kimsenin yüzünde mutsuz bir ifade olmadığı, dalgaları kadar güzel bir tecrübeydi.” olarak dile getirdi.

Kampa katılma şansı yakalayan 8 öğrenciden biri olan 16 yaşındaki Süreyya duygularını “Sri Lanka sayesinde çok farklı yaşamların da mümkün olduğunu anladım. Huzuru benimsedim, insanların yüzündeki sörf gülümsemesini görmek beni çok mutlu etti. Oradaki sıcak ortamı ve yaşamı hayata getirme isteğim çok arttı” şeklinde paylaşırken; 15 yaşındaki Ozan ise “Sörf sayesinde dünyanın farklı yerlerinden insanlarla tanışma fırsatım oldu. Yeni kültürleri ve insanları tanımak ufkumun açılmasını sağladı” dedi.

Hatay Sörf Merkezi'nin kurucu ortağı Deniz Toprak, 14 kilometre uzunluğundaki yapılaşmamış sahili ve uygun su sıcaklığı ile dalga sörfü yapmaya elverişli olan Samandağ'ın sörf için oldukça uygun olduğunu fark ettik ve Mayıs 2023'te hayata geçirdiğimiz Hatay Sörf Merkezi ile gençleri sörfle tanıştırdıklarını söyledi. Toprak, Deprem Haftası dolayısıyla Hatay'da sörf aracılığıyla bir dönüşüm hikâyesi yazmaya devam ettiklerini belirterek, gençlerin bu deneyimden öğrendiklerinin Samandağ'ın sörf ışığında sosyo-ekonomik kalkınması için umut olacağını ifade etti.