Pop müziğin yıldızı Simge, alternatif müziğin popüler grubu Mavi Gri ve hit makinesi Ozan Bayraşa ‘Bir Şehri Sevmek’ adlı şarkıda bir araya geldi.İSTANBUL (İGFA) - Mavi Gri x Ozan Bayraşa x Simge imzalı ‘Bir Şehri Sevmek’ tüm dijital platformlarda yayına girdi.

"Bir Şehri Sevmek"; “Aşkın Olayım”, “Yankı”, “Üzülmedin Mi?” ve birçok hit şarkısı ile listelerden düşmeyen, pop müziğin en önemli kadın sanatçılarından Simge, “Altüst Olmuşum”, “Dünyanın En Güzel Kızı”, en son ise “İlaç Ol Yaralarıma” hitleri ile alternatif müziğin en popüler gruplarından Mavi Gri ve bu düete imzasını atan, prodüktörlük koltuğunda Ozan Bayraşa’nın ortak iş birliği ile ortaya çıktı.

Aşk’a, ayrılığa ve özleme dair pek çok hikaye bulabileceğiniz; yüreğinize dokunarak 2024 yılına damgasını vuracak bu romantik şarkı müzikseverleri aynı noktada buluşturacak bir etkiye sahip.