Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesine bağlı şehitlik bölgesinde yaşanan çöp sorunu, yerel halkı rahatsız etmeye devam ediyor. Ancak DEVA Partisi'nin Yenişehir Belediye Başkan adayı Melis Kandemir, bu soruna çözüm getirmek için adım atıyor.Express Haber / DİYARBAKIR (İGFA) - Yenişehir ilçesinde bulunan şehitlik semtinde çöp toplama merkezinin bulunması, çevrede yaşayan vatandaşların sağlığını olumsuz etkiliyor. Bölgede ikamet edenler, mevcut belediyenin bu sorunu çözmediğini ve kendilerine verilen sözlerin tutulmadığını belirtiyorlar.

DEVA Partisi Yenişehir Belediye Başkan adayı Melis Kandemir, bu şikayetleri dikkate alarak şehitlik semtindeki vatandaşların yaşadığı sorunları yerinde dinledi. Kandemir, "Ben bu çöpleri buradan kaldırmaya talibim" diyerek çözüm odaklı bir yaklaşım sergiliyor.

Vatandaşların taleplerini ve şikayetlerini dikkate alarak hareket eden Melis Kandemir, Yenişehir ilçesindeki çöp sorununu çözmeye talip olduğunu vurguluyor. Bu adım, Yenişehir halkı arasında umut ve güvenle karşılanırken, bölgedeki çevre sağlığı ve temizlik konusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

DEVA Partisi adayı Melis Kandemir'in çöp sorununa yönelik çözüm önerisi, seçim sürecinde ilçe halkının dikkatini çekmeye devam ediyor. Kandemir'in vaatleri arasında yer alan bu adımın, Yenişehir'in yaşam kalitesini artırması bekleniyor.