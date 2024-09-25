Didim Belediyesi, vatandaşların sağlıklı bir kentte yaşamaları için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, ilçenin önemli turizm noktalarından birisi olan Altınkum Yalı Caddesi’nde yıkama çalışması gerçekleştirildi. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından cadde, tazyikli su ile yıkanırken, cadde üzerinde bulunan çöp konteynerlerinin dezenfekte ve yıkama işlemleri gerçekleştirildi. Çalışmaların yanı sıra Altınkum Sahili’nde kum eleme makineleri ile kumların içerisindeki atıkların temizlemesi yapıldı.



Konu ile ilgili bilgi veren Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, “Vatandaşlarımızın sağlıklı bir kentte yaşamaları için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kent genelinde gerçekleştirmiş olduğumuz temizlik çalışmalarımızla Didim pırıl pırıl olacak” dedi.