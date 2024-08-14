Didim Belediyesi şirketi olan Dibel A.Ş.’de görev yapan KHK’lı personellerin banka maaş promosyon ihalesi gerçekleştirildi. Akbank’ın 36 bin 800 TL’lik teklifi ile aldığı ihalenin ardından, imza töreni gerçekleştirildi.

Didim Belediyesi meclis toplantı odasında gerçekleşen imza törenine Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Akbank Didim Şube Müdürü Pınar Koçak ve belediye personelleri katıldı.

İmza töreninde konuşma yapan Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, “Emekten yana olduğumuzu, çalışan arkadaştan yana olduğumuzu seçim çalışmaları boyunca ifade ettim. Yaklaşık 5.aya girdik. Bu zaman zarfında yine sizlerle birlikte olduğumu sizlerle beraber daha güçlü olduğumu sürekli ifade ettim. Bu duygularım sizlere geçmiştir. CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç’ta belediyeyi ziyarete gelmişti. Kendilerine bize eşlik ettiği için teşekkür ederim. Dibel A.Ş. şirketinin 5/8/2024 tarihinde Saat:14.00’de, 9 bankanın katılımı ile açık arttırma usulü yapılan ihalede en yüksek teklif Akbank tarafından her bir personel için 36 bin 800 TL olmak üzere toplam 13.137.600 TL promosyon verilmiştir. Hayırlı uğurlu olsun. Bununla ilgili ihale sözleşmemizi banka personelimiz ile imzalayacağız. Hayırlı uğurlu olsun, sağlıklı günlerde harcayın.” dedi.

GENÇAY: “DAHA GÜZEL İŞLERE HEP BİRLİKTE İMZA ATACAĞIZ”

Başkan Gençay “Biliyoruz, ekonomi kötü, ekonomik durumlar kötü. Kimse pazara dahi gidemiyor, ekonomik koşullarda aldığınız ücretler, promosyonda yeterli değil ama inşallah daha güçlü bir hale geleceğiz. Daha güzel işlere hep birlikte imza atacağız. Tekrar hayırlı uğurlu olsun.” dedi.

Banka maaş promosyon ihalesi kapsamında, Didim Belediyesi’ne ait Dibel A.Ş.’de görev yapan KHK’lı 357 personel, Akbank’dan 36 bin 800 TL maaş promosyonu alacak. 3 yıl boyunca geçerli olacak anlaşma kapsamında yüksek bir promosyon ödemesi alacak olan emekçi personeller, sürece katkıda bulunan, her zaman işçinin ve emekçinin yanında olan Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay’a teşekkür etti.