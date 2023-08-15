Didim Belediyesi tarafından kente kazandırılan Sanatın ve Kültürün Merkezi Didim Amfi Tiyatro’da gerçekleştirilen konsere Didim Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Deveci, Belediye Meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Sunuculuğunu Suna Çuhadar’ın yaptığı Şef Selahattin Aydın yönetimindeki Didim Türkü Grubu konserde ülkemizin farklı bölgelerine ait birbirinden güzel eserleri Didimliler için seslendirdi. Konserin sonunda Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Deveci, Koro Şefi Selahattin Aydın’a çiçek takdim etti.