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Arabalı sinema etkinliğine tüm Didimlileri davet eden Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, “İlk kahramanlarımızın özel gününde, yıldızlar eşliğinde “Sen Benim Herşeyimsin” adlı filmi izleyeceğiz. 18 Haziran Pazar günü saat:21.00’de, arabalı açık hava sinema keyfimize herkesi bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

18 Haziran Pazar günü saat: 21.00’de Didim Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilecek etkinlik kapsamında, yönetmenliğini Tolga Örnek’in üstlendiği başrollerini Tolga Çevik, Melis Birkan ve Cengiz Bozkurt’un paylaştığı, “SEN BENİM HERŞEYİMSİN” isimli sinema filmi gösterilecek.

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