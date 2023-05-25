Hizmet odaklı belediyecilik anlayışı ile faaliyetlerini hızla sürdüren Didim Belediyesi ekipleri, kentin birçok noktasında yenileme ve düzenleme çalışmaları gerçekleştirmeye devam ediyor.

Didim Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, İlçemizin önemli turizm noktalarından Mavişehir Mahallesi, Sağtur bölgesi Huzur sitesinde kilit taşı döşeme çalışmaları gerçekleştirildi. Sürdürülen çalışmaları bizzat yerinde denetleyen Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay ve Belediye Başkan Yardımcısı Zeynel Şener, çalışmalar hakkında incelemelerde bulunarak, bilgi aldı.

Konu ile ilgili bilgilendirmelerde bulunan Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, “Kentimizi güzelleştirip, geliştirmek için çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Huzur Sitesi bölgesinde sürdürdüğümüz kilit taşı döşeme ve düzenleme çalışmalarımızı yakın zamanda tamamlayacağız. İlçemiz genelinde vatandaşlarımıza yönelik çalışmalarımız ara vermeden devam ediyor.” ifadelerini kullandı.