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Uzun zamandır kullanılmayan ve metruk hale gelen binanın bakımsız hale gelmesinden dolayı mahalle sakinleri rahatsızlıklarını bildiren dilekçe ile Nazilli Belediyesine müracaat etti.

Dilekçedeki müracaata ivedilikle geri dönüş yapan Nazilli belediyesi yetkilileri kapsamlı önlemleri alarak Temizlik işleri Müdürlüğüne bağlı bağlı ekiple temizlik çalışmasını gerçekleştirdi.

Metruk binanın çevresinde özellikle sağlık ve hijyen açısından sıkıntı yaşadıklarını dile getiren mahalle sakinleri yapılan temizlik çalışmasından dolayı Nazilli Belediyesi ve tüm emeği geçenlere teşekkür ettiler. Daha önce binanın sorumlu olduğu kuruma da bilgi verdiklerini belirten mahalleli, "Belediyemize yaptığımız müracaatımıza iki gün sonra dönüş yapıldı. Önemli bir guzargahta bulunan bu yer kullanılmadığı için kim olduğunu bilmediğimiz insanları tarafından farklı şekillerde kullanma başlandı. Güvenlik görsellik ve sağlık açısından sıkıntı yaşadığımız metruk bina ve çevresinde detaylı temizlik çalışmasından dolayı teşekkür ederiz " ifadelerini kullandılar. Sabah erken saatlerde başlatılan çalışmada ekipler mevcut çöpleri temizlemenin yanısıra bahçe içinde yer alan ağaç ve çalıların budamasını da yaptı.