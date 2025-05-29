Diyarbakır’da 70 ton toz esrar uyuşturucu maddesi elde edilebilecek 3 milyon 476 bin adet kök kenevir ve skunk ele geçirildi. 7 şüpheli zehir taciri yakalandı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da Jandarma İHA'lar ve uzaktan algılama sistemlerinin desteğiyle düzenlenen başarılı operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı.

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Bakan Yerlikaya, Lice ve Hani Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ve TEM Daire Başkanlıkları koordinesinde; Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu; Diyarbakır’ın Lice ve Hani ilçelerinde; 61 operasyonel tim, 645 personel ve uzaktan algılama sistemlerinin desteğiyle operasyonlar düzenlendiğini duyurdu.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1927953790696558777

Operasyonda 70 ton toz esrar uyuşturucu maddesi elde edilebilecek 3 milyon 476 bin adet kök kenevir ve skunk ele geçirildiğini belirten Bakan Yerlikaya, 7 şüpheli zehir tacirinin yakalandığını açıkladı.

Uyuşturucunun insanlığın en büyük düşmanı olduğunu belirten Yerlikaya, "Buna cüret eden zehir tacirleriyle; ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz" mesajı verdi.

Kaynak: İGF