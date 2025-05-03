Antalya Büyükşehir Belediyesi, ASAT Genel Müdürlüğü ve Antalya Valiliği’nin ortak yürüttüğü projeyle Kepez İlçesi Kızıllı Mahallesi’nde bulunan tarihi ‘Dört Kubbeli Su Sarnıç Yapısı’ aslına uygun şekilde yapılacak restorasyon çalışmasıyla gelecek nesillere kazandırılacak.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, kentin tarihi ve kültürel miraslarına sahip çıkarak gelecek nesillere taşımak için çalışmalara devam ediyor. Kepez İlçesi'nde bulunan, 19.03.2024 tarihinde Asat Genel Müdürlüğü bünyesine geçen tescilli kültür varlığı olan tarihi dört kubbeli su sarnıcı için restorasyon, onarım ve bakım çalışması başlatıldı.

ASLINA UYGUN YAPISIYLA RESTORE EDİLECEK

Kepez İlçesi Kızıllı Mahallesi’nde yıllarca kaderine terk edilen, kaçak kazılarla harabeye dönen ve yıkılmak üzere olan dört kubbeli sarnıç için Antalya Büyükşehir Belediyesi, ASAT Genel Müdürlüğü ve Antalya Valiliği ortak bir proje başlattı. ASAT Genel Müdürlüğü Etüt ve Plan Dairesi Başkanı Levent Hansu projeyle ilgili bilgi verdi. Levent Hansu, “Kentimizde bulunan mevcut tarihi yapıların korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla gerekli çalışmaları yapıyoruz. Eski su yapılarının tekrar kentimize kazandırılmasına yönelik koruma kullanım ve sürdürebilirlik ilkesine bağlı kalarak bir çalışmaya başladık. Antalya Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulunca 2012 yılında tescilli alan kabul edilen bu yapı, 2023 yılında koruma alanıyla birlikte mülkiyeti ASAT Genel Müdürlüğüne bağlı olan yerde çalışma yürütüyoruz. Yapıya yönelik çalışma iki aşamadan oluşmakta. Projelendirme aşamasında restitüsyon, rölöve ve restorasyon çalışmaları ile kullanımına yönelik çevre düzenlemesi” diye konuştu.

KAÇAK KAZI YAPILMIŞ TAHRİP EDİLMİŞ

ASAT Harita Kadastro Teknikeri Tayfun Mercan da tarihi yapının daha önce atıl ve bakımsız durumda olduğunu belirterek, “İçinde ve çevresinde kaçak kazı yapıldığı belirlenen sarnıcın yan duvarları kazılarak yıkılmış. İçi ise çöplüğe dönmüş durumdaydı. Sarnıca giden bir yol dahi yoktu, su sarnıcının içinde balçık ve su birikintileri, eski lastikler, hayvan leşleri bulunuyordu. Önce buranın yolunu açtık sonra yapının içini temizledik, yapının etrafını çitle kapattık. Burayı daha korunaklı ve aslına uygun bir yapı haline getirerek tarihe sahip çıkacağız. Gelecek nesillerde bu tarihi yapıyı özgün şekliyle görmüş olacak” dedi.

ANTALYA’DA BENZERİ OLMAYAN SARNIÇ

Araştırmacı ve yazar Giray Ercenk de tarihi sarnıcın geçmişinin yaklaşık 300 yıla kadar uzandığını söyleyerek, “Döşemealtı ve Kepez ilçelerinde özellikle Yörüklerin içme suyu, tarımsal ve hayvansal sulama amaçlı yol güzergahlarında inşa edilen su sarnıçları bulunur. Bu bölge önemli bir su biriktirme havzası. Yörükler kış ve bahar aylarını burada geçiriyordu. Suya ihtiyaçları olduğu için saklama ve kullanımı için bu tür yapılara ihtiyaç duydular. Bu bölgeye sarnıçlar ülkesi diyebiliriz. Yaklaşık 90 sarnıç bulunuyor. Dört kubbeli bu sarnıç ise Antalya kırsalında eşi benzeri olmayan bir yapı. Yaklaşık 300 yıllık bir geçmişi olduğunu düşünüyorum. Tarihi su sarnıcının aslına uygun şekilde restore edilmesi kültürel olarak çok önemli, bugünkü bakımsız ve atıl durumdan kurtuluyor mutlu oldum” diyerek Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne, ASAT Genel Müdürlüğü’ne ve Antalya Valiliğine teşekkür etti.

TEKNOLOJİK TARAMA VE ÇİZİMLER YAPILDI

Projede görevli Mimar Döne Rabia Bakır Yılmaz da dört kubbeli sarnıcın yapı tipine daha önce rastlanmadığına dikkat çekerek, “Kesinlikle korunması ve tarihimize kazandırılması gereken bir yapı. Yapının teknolojik cihazlara üç boyutlu taraması ve ölçümleri yapıldı. Çevre düzenlemesi kazıları ve temizliği yapılacak. İklim krizi ve küresel ısınma sebebiyle suyu daha çok depolamamız gerekiyor, o yüzden bu yapıda aslın uygun biçimde su sarnıcı olarak kullanılacak” diye konuştu.