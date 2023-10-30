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Türkiye’nin öncü sivil toplum kuruluşu Gıda Kurtarma Derneği (GKTD), 31 Ekim Dünya Tasarruf Günü kapsamında Ulusal Bağış Kampanyası’nı hayata geçirdi.İSTANBUL (İGFA) - Dünya Tasarruf Bankaları Enstitüsü’nün (WSBI – World SavingsBanksInstitute) 1924 yılında kurulmasından bu yana tasarruf etmenin ülkeler ve Dünya için ne kadar önemli olduğunu vurgulamak ve toplumsal düzeyde bilinci artırmak, bireyleri tutumlu olmak adına teşvik etmek amacıyla 31 Ekim Dünya Tasarruf Günü olarak kutlanıyor.

Bu özel gün kapsamında Türkiye’nin ilk ve tek teknoloji tabanlı, bütünsel atık yönetimi şirketi Fazla ve Gıda Kurtarma Derneği Ulusal Bağış Kampanyası’nı hayata geçirdi. Kurumların depolarında bulunan fazla ürünleri ihtiyaç sahipleri ile buluşturmaları için çağrı niteliği taşıyan bu kampanya ile Fazla ve GKTD; israfın önüne geçerek çevresel fayda yaratmayı ve gerçekleştirilen bağış operasyonları ile kurumlar için finansal avantajlar sağlarken ulusal çapta sosyal etki yaratmayı amaçlıyor.

Fazla Kurucu Ortak ve CEO’su Olcay Silahlı, “Sosyal etkiyi işin kalbine yerleştirmiş bir ekip olarak bağış odağıyla başladığımız Dünya’yı kurtarma yolculuğunda önceliğimiz ülkemizde adil ve sürdürülebilir sistemler kurmaktı. Bu doğrultuda 2017 yılında kuruluşuna önayak olduğumuz ve alanında lider bir sivil toplum kuruluşu olarak konumlandırdığımız Gıda Kurtarma Derneği ile eşi benzeri olmayan, dijital bir bağış altyapısı ve geniş bir paydaş ekosistemi geliştirmiş olmaktan dolayı çok mutluyuz. Bugün Türkiye’nin 68 şehrinde günlük faaliyet gösteriyor, düzenli olarak 1.5 milyondan fazla ihtiyaç sahibine ulaşıyoruz" dedi.

Silahlı, Dünya Tasarruf Günü kapsamında başlatılan Ulusal Bağış Kampanyası ile kurumların fazla ürünlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırarak yaratabileceği faydayı deneyimlemesini, döngüsel ekonomiye katkı sağlarken finansal fayda yaratmasını ve sürdürülebilirlik hedeflerine kolayca ulaşmasını sağlamayı amaçladıklarını söyledi.