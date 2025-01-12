Robot süpürge dünyasında yenilikler hız kesmeden devam ederken, CES 2025'te Roborock tarafından tanıtılan Saros Z70, bu alandaki yeni bir dönemi işaret ediyor.İSTANBUL (İGFA) - Akıllı temizlik teknolojilerinde küresel bir lider olan Roborock, ev yaşamını kolaylaştırmak amacıyla geliştirdiği yenilikçi ürünleriyle CES 2025’te sahne alıyor. Marka, dünyanın ilk mekanik kola sahip seri üretim robot süpürgesi* olan Saros Z70 modelini tanıtarak, akıllı ev temizliği alanında yeni bir çağ başlattı. Roborock Saros Z70, çorap, küçük havlu, peçete ve 300 gr** altındaki terlikleri ve engelleri kaldırıp düzenleyebiliyor.



OmniGrip akıllı ve katlanabilir kol donanımına sahip olan Saros Z70, robot süpürgeleri bir üst seviyeye taşıyarak ev asistanlarına dönüştürüyor. Roborock ayrıca, farklı robot süpürgeler, ıslak-kuru süpürgeler ve çamaşır makinelerini de içeren yeni ürün serisiyle akıllı ev temizliği teknolojisindeki liderliğini bir kez daha kanıtlıyor.



Saros: Yapay zeka destekli akıllı robot süpürgeler

CES 2025’te “Yeni Bir Çağ Başlıyor” temasıyla tanıtılan Saros serisi, akıllı ev temizliğinde yenilikçi teknolojilerin kapılarını aralıyor. Serinin amiral gemisi olan Roborock Saros Z70, markanın en ileri ürün teknolojilerini gözler önüne seriyor. Roborock, Saros serisiyle akıllı teknolojiyle desteklenen bir ev temizliği vizyonu sunuyor.



Saros amiral gemisi serisi üç modelden oluşuyor: Roborock Saros Z70, Roborock Saros 10 ve Roborock Saros 10R. Her model, yapay zeka destekli akıllı özellikleri ve en son robotik donanımı bir araya getirerek Roborock’un en ileri temizlik teknolojilerini tüketicilere sunuyor.