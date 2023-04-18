Malzeme yüklü kamyonet cayır cayır yandı Malzeme yüklü kamyonet cayır cayır yandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalarına devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Güzelçamlı Mahallesi’nde durdurulan bir aracın içerisinde bulunan 2 şüpheli şahsın üzerinde ve araçta yapılan aramada 32 adet yeşil reçete ile satılan uyuşturucu hap, 1 adet tabanca, 1 şarjör, 19 adet 9 mm fişek, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 500 TL nakit para ele geçirildi. Şüpheli şahısların sağlık kurumunda yapılan testinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edilirken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.