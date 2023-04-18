Aydın İl Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalarına devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Güzelçamlı Mahallesi’nde durdurulan bir aracın içerisinde bulunan 2 şüpheli şahsın üzerinde ve araçta yapılan aramada 32 adet yeşil reçete ile satılan uyuşturucu hap, 1 adet tabanca, 1 şarjör, 19 adet 9 mm fişek, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 500 TL nakit para ele geçirildi. Şüpheli şahısların sağlık kurumunda yapılan testinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edilirken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.