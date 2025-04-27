Düzce'de D-100 Karayolu'nda tekerlekli sandalyesiyle yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye otomobil çarptı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan engelli, yaşamını yitirdi.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - D-100 Karayolu Doğanli mevkiinde meydana gelen kazada alınn bilgilere göre İlyas Işıldak isimli engelli bir vatandaş tekerlekli sandalyesi ile yolun karşısına geçmeye çalışırken Düzce istikametine seyir halinde olan N.S.T. idaresindeki 81 EB 445 plakali otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Işıldak yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Saglik ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalesi sonrasında ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Işıldak, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlatıldı.