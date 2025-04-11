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Olay yerinden kaçmaya çalışan minibüs sürücüsü polis ve bekçilerin müdahalesiyle ekip aracına bindirilerek rapor için önce hastaneye ardından Çanatana Polis Merkezi'ne götürüldü.

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Kaza sonrası ambulansla gitmeyi reddeden minibüs sürücüsünün alkolü olduğu iddia edildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Düzce’de kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarpan alkollü olduğu iddia edilen minibüs sürücüsü, kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalandı. Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce merkez Kuyumcuzade Bulvarı Öztürkler Işıklı kavşağı girişinde kırmızı ışıkta bekleyen Osman K. idaresindeki 81 FC 050 plakalı otomobile aynı istikamette gelen sürücünün ismi öğrenilemeyen 81 FH 009 plakalı servis minibüsü çarptı.

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