Bursa'da Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi’nin düzenlediği Koruma ve Onarım Semineri’nde, kentin tarihi dokusunu korumak için Kentsel Tasarım Rehberi hazırladıklarını açıkladı.BURSA (İGFA) - TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi’nin bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Koruma ve Onarım Semineri, Bursa Akademik Odalar Birliği Konferans Salonu’nda başladı.

Akademisyenler, STK’lar, kamu ve meslek temsilcilerinin katıldığı seminerde Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, kentin kültürel ve doğal mirasını koruma çalışmalarını anlattı.

Başkan Dalgıç, “Mudanya, 2800 yıllık tarihiyle özel bir yer. Kurtuluş mücadelesini mütarekeyle sonuçlandıran bir kent. Çok sayıda tarihi esere ev sahipliği yapıyor. Her kültür varlığı için hayal kuruyorum. Myrleia Antik Kenti’nin bulunduğu alanı kamulaştırmak için çalışıyoruz, ancak bu alanın sahile ve antik limanlara kadar uzanan kısmında devletin de desteği şart” dedi. Dalgıç, 14 aydır kurulması için çaba gösterdikleri Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) için yanıt alamamalarına tepki göstererek, “Mudanya gibi tarihi bir kentte KUDEB’e itiraz olur mu?” diye sordu.

KENTSEL TASARIM REHBERİ İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR KORUMA

Dalgıç, kent tarihi dokusunu korumak için Kentsel Tasarım Rehberi hazırladıklarını belirtti. “Kent merkezinde 12,5 hektarlık koruma alanında, sürdürülebilir, çevreye duyarlı ve kimlikli yaşam alanları oluşturmayı hedefliyoruz. Tasarım kriterlerini belirledik, rehberi Koruma Kurulu onayına sunacağız. Ayrıca binalarda tarihi dokuya uygun cephe sağlıklaştırmaları ve kentsel yenilemeler planlıyoruz” diye konuştu.

Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Zeynep Erez Özdoğan, kültür varlıklarının korunmasının temel sorumlulukları olduğunu vurguladı. Türkiye Kırsal Mimarlık Atlası Projesi’nden bahseden Özdoğan, Emek Sineması, Atatürk Kültür Merkezi ve Gezi Parkı gibi alanların korunması için mücadele verdiklerini belirtti. Özdoğan, adli süreçler nedeniyle seminere katılamayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’ı selamlayarak, “Bedel ödeyen meslektaşlarımızın özgürlüğüne kavuşmasını diliyorum” dedi.

Şube Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek ise kültürel mirası korumanın yalnızca kamuyla sınırlı olmadığını, meslek odaları ve STK’lara da görev düştüğünü ifade etti.

Seminer, 10 Mayıs Cumartesi günü de Tirilye Taş Mektep’teki oturumlarla devam edeceği bildirildi.