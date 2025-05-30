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Yaşı araç kullanmak için uygun olmayan sürücü Yiğit K. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazaya rağmen kaçmayı sürdüren Yiğit K., polis ekiplerinin takibi sonucu Hamidiye Mahallesi 1189. Sokak’ta yakalandı.

Düzce’de polisin “dur” ihtarına uymayan 06 DJP 853 plakalı otomobilin küçük yaştaki sürücüsü Yiğit K., 5 kilometrelik kovalamaca sonrası kaza yaparak yakalandı. Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Çamköy çevre yolunda, şüphe üzerine durdurulmak istenen 06 DJP 853 plakalı otomobilin sürücüsü Yiğit K., polisin “dur” uyarısına uymayarak kaçtı. Yaklaşık 5 kilometre süren kovalamaca, D-655 karayolunda sürücünün kaldırıma ve park halindeki araçlara çarpmasıyla kaza yaptı.

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