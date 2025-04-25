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Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, araç içerisinde sıkışan yolcu O.T., itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Düzce'de Azmimilli Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasında, sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil refüje çarptı. Sıkışan yolcu itfaiye tarafından kurtarılırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Merkez Azmimilli Mahallesi'nde yaşanan kaza, T.T. İdaresindeki 06 LDE 83 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaşandı. Çarpmanın etkisiyle sürücü T.T. ve yolcu olarak bulunan O.T. yaralandı.

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