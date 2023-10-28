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UKOME kararı ile toplu ulaşımda banka ve kredi kartı, Sınırlı Elektronik Bilet fiyatlarında yüzde 33,33 oranında indirim yapıldı. E-Skuter yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile de firmalar bulundurdukları skuter sayısının 20’de biri kadar park alanı oluşturacak.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) UKOME (Ulaşım Koordinasyon Merkezi) toplantısında 2 önemli karar alındı. İBB Çırpıcı Sosyal Tesislerinde Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökce başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda; toplu ulaşımda kullanılan Açık Çevrim İçi kart (kredi ve banka kartı), Sınırlı Kullanımlı Bilet (Birgeç, Üçgeç, Beşgeç) ve SMS QR fiyat tarifelerinde indirime gidildi. Yüzde 33,33 oranında indirim yapılan yeni tarifeler, 1 Kasım 2023 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacak.

Bu değişiklik ile birlikte aynı zamanda toplu ulaşımda kredi/banka kartı ile yapılan geçişlerin hesaplamasında da değişikliği gidildi. Daha önce ilgili hattın geçiş hakkı 2 Birgeç bilet satış fiyatı olarak uygulanan ücretlendirme artık ilgili hattın geçiş hakkına karşılık gelen İkigeç bilet fiyatı (38 lira) olarak uygulanacak. Böylece, 2 geçiş hakkı olarak ücretlendirilen metrobüs yolculuk fiyatı 60 liradan 38 liraya düşecek.

SKUTER PARK ALANI OLUŞTRULACAK

UKOME’de alınan bir başka kararla, 2 yıllık yetki belgesi süresi dolan E-Skuter firmalarının talepleri değerlendirildi. Oy birliğiyle alınan kararla, İstanbul genelinde en fazla 79 bin 456 adet E-Skuter kullanımına izin verilecek. Operatörler, 27 Kasım- 18 Aralık 2023 tarihleri arsında İBB Ulaşım Dairesi Başkanlığına başvurarak yetki belgesi yenilemesini gerçekleştirebilecek.

UKOME kararında belirtilen başvuru esasları gereğince operatörler ilçelerdeki E-Skuter sayısını belirtecek. Ayrıca, firmalar tarafından 6 ay içerisinde verilecek izin sayısının 20’de biri kadar E-Skuter park alanı yapacak.