Edirne'de Yenimescit Mahallesi’nin adının Yörük Mahallesi olarak değişmesi süreci devam ederken, mahalle sakinleri Yörükspor Kulübü’nü resmen kurdu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Kaymakamlık ve Valilik desteğiyle hayata geçirilen kulüp, kısa sürede antrenmanlara başladı ve ilk maçlarında başarılı sonuçlar elde etti. Mahalleye ait bir halı saha yapılması da planlanıyor.

MAHALLE ADI DEĞİŞMEDEN KULÜP KURULDU

Yenimescit Mahallesi’nin isminin Yörük Mahallesi olarak değişmesi için resmi süreç devam ederken, mahalle sakinleri Yörük Spor Kulübü’nü kurarak önemli bir adım attı. Mahalle Muhtarı Samet Borazan, kulübün kuruluş sürecinin tamamlandığını ve sadece son bir tasdik işleminin kaldığını belirtti.

KAYMAKAMLIK VE VALİLİKTEN BÜYÜK DESTEK

Yörükspor’un tüm antrenman ekipmanları, eşofman takımları, krampon ve tozlukları Kaymakamlık ve Valilik tarafından karşılandı. Ayrıca, mahalleye kulübe ait bir halı saha yapılması için de destek sağlanıyor.

Borazan, "Allah’ın izniyle, Kaymakamımız Cemalettin Yılmaz ve Valimiz Yunus Sezer’in desteğiyle mahallemizde bir tane kulübümüze ait halı saha yapılacak. Bu saha tamamen kulübe ait olacak ve mahallede gençlerimize spor yapma fırsatı sunacak."dedi.

YÖRÜK SPOR SAHAYA ÇIKTI, İLK GALİBİYETLER GELDİ!

Yörük Spor, resmî prosedürler tamamlanmadan bile sahaya çıkarak ilk maçlarını oynadı. Şimdiye kadar iki maçta galibiyet elde eden takım, kısa sürede başarı göstermeye başladı.

Muhtar Borazan, takımı destekleyen isimlerden biri olan Taner Karatepe’ye de teşekkürlerini iletti ve şu mesajı verdi: "Taner abime teşekkür ediyorum. Maçlarda ve antrenmanlarda bize çok yardımcı oluyor. Onunla bir maçımız da berabere bitti. Takımımız ilerleyen dönemde daha büyük başarılar elde edecek."