Edirne Süper Amatör Lig A ve B Grupları ile 1. Amatör Küme B Grubu'nda mücadel eden temsilcilerimizin bu hafta yaptığı karşılaşmalar sonrasında oluşan puan durumları şöyle...Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Süper Amatör Lig A Grubunda oynanan son karşılaşmada Keşan İdmanyurdu Karaağaç Karlıovaspor’u 3-2 ile geçti.
Keşan İdmanyurdu ligin üçüncü maçını da kazanarak puanını 9'a çıkardı ve liderliğini devam ettirdi.
Ligdeki karşılaşmalarda Edirne Genç Aslanlar- Karaağaç Ardspor: 2-5, Osmanlıspor- Yıldırım Gençlerbirliği: 1-0 olurken, haftanın puan durumu tabloya şöyle yansıdı.
SÜPER AMATÖR LİG B GRUBUNDA SON DURUM
Keşan Anafartalarspor'un da mücadele ettiği Edirne Süper Amatör Lig B Grubunda ise son maçında Anafartalarspor, Edirne Mega Genç'e 6-1 yenildi. B Grubunda İpsalaspor-Lalapaşaspor 4-2, Subaşıspor-Yeniimaretspor: 0-0 olurken, karşılaşmalar sonrasında grubun puan durumu şöyle oldu.
EDİRNE 1.AMATÖR LİG’DE TOPLU SONUÇLAR VE PUAN DURUMU
Keşan 1984 Kültürspor'un da mücadele ettiği Edirne 1.Amatör Lig B Grubunda ise son oynanan maçların sonuçları ise puan tablosunu şöyle oluşturdu.
Kırcasalihspor- 18 Kasım Kurtuluşspor: 1-6,
Yenikarpuzluspor-Küplü Halk Oyunlarıspor: 1-2
Aşçıoğlu Gençlikspor-Havsaspor: 6-1