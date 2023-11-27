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Edirne Süper Amatör Lig A ve B Grupları ile 1. Amatör Küme B Grubu'nda mücadel eden temsilcilerimizin bu hafta yaptığı karşılaşmalar sonrasında oluşan puan durumları şöyle...Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Süper Amatör Lig A Grubunda oynanan son karşılaşmada Keşan İdmanyurdu Karaağaç Karlıovaspor’u 3-2 ile geçti.

Keşan İdmanyurdu ligin üçüncü maçını da kazanarak puanını 9'a çıkardı ve liderliğini devam ettirdi.

Ligdeki karşılaşmalarda Edirne Genç Aslanlar- Karaağaç Ardspor: 2-5, Osmanlıspor- Yıldırım Gençlerbirliği: 1-0 olurken, haftanın puan durumu tabloya şöyle yansıdı.

SÜPER AMATÖR LİG B GRUBUNDA SON DURUM

Keşan Anafartalarspor'un da mücadele ettiği Edirne Süper Amatör Lig B Grubunda ise son maçında Anafartalarspor, Edirne Mega Genç'e 6-1 yenildi. B Grubunda İpsalaspor-Lalapaşaspor 4-2, Subaşıspor-Yeniimaretspor: 0-0 olurken, karşılaşmalar sonrasında grubun puan durumu şöyle oldu.

EDİRNE 1.AMATÖR LİG’DE TOPLU SONUÇLAR VE PUAN DURUMU

Keşan 1984 Kültürspor'un da mücadele ettiği Edirne 1.Amatör Lig B Grubunda ise son oynanan maçların sonuçları ise puan tablosunu şöyle oluşturdu.

Kırcasalihspor- 18 Kasım Kurtuluşspor: 1-6,

Yenikarpuzluspor-Küplü Halk Oyunlarıspor: 1-2

Aşçıoğlu Gençlikspor-Havsaspor: 6-1