SGK'nın emekli sayılarına ilişkin verilerini değerlendiren Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Tezcan Karakütük, Edirne'nin, emeklilerin çalışanları geçtiği iller arasına girmek üzere olduğunu söyledi.Süleyman BEZBAŞ / EDİRNE (İGFA) - Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Tezcan Karakütük, ilde 117 bin 604 aktif çalışana karşılık 114 bin 975 emekli olduğunu belirterek, söz konusu tablonun sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliği açısından ciddi risk olduğunu belirtti. Karakütük, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 2024 verilerine göre, Edirne’de emekli sayısı çalışan sayısına yaklaştığını ifade etti.

Başkan Karakütük, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, üretimden kopan ekonomi, genç işsizliği, kırsal göç ve nüfus yaşlanmasının bu sorunu derinleştirdiğini vurguladı.

“Türkiye'nin adeta emekli ülkesine dönüştüğünü belirten Karakütük, "Her 1,5 çalışana 1 emekli düşüyor, bu sistem sürdürülemez” uyarısında bulundu.

Hükümetin ekonomi politikalarını eleştiren Karakütük, üretime ve istihdama dayalı politikalar gerektiğini ifade ederken çözüm önerisi olarak da, “Edirne’de tersine göçü teşvik edecek yerel kalkınma hamleleri yapılmalı, gençler üretime yönlendirilmeli” dedi.