Aydın Efeler deprem bölgesi olduğu için her daim riskli bölgelerden biri. Efeler Belediye Başkan Adayı Burak Pehlivan, bu gerçi göz ardı etmeyerek bilgi topladı. Efeler için önemli bir konu olduğuna dikkat çeken Burak Pehlivan,” Biz seçilir seçilmez, ilk yapacağımız işlerden birisi her binanın her yapının Depreme dayanıklı hale gelmesini sağlamak ve Depreme uygun binaları inşa etmek olacak” dedi.

Cumhur İttifakı Efeler Belediye Başkan Adayı Burak Pehlivan Ziyaretinde şu ifadelere yer verdi: “Yapı Denetim Deprem Mühendisliği Derneği Genel Başkanı Nazmi Şahin’i ziyaret ederek şehrimizin deprem ve depreme hazırlığı konusunda istişarelerde bulunduk. Maalesef ki Efelerimiz deprem bölgesinde yer alan bir şehir. Belediye yönetimine geldiğimizde öncelik vereceğimiz konulardan birisi şehrimizde var olan bütün binaların depreme dayanıklı hale gelmesini sağlamak olacak. Depreme karşı gerekli tüm önlemleri alacak; binalarımızı depreme hazırlarken halkımızı da kuracağımız deprem simülasyon merkezleriyle depreme karşı bilgilendirecek, eğiteceğiz. Deprem kaderimiz değil, çok geç olmadan şehrimizi deprem felaketine hazırlayacak ve önlemimizi alacağız” diyerek sözlerine son verdi.

Haber: Saniye Başkan