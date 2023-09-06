Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ve çalışma arkadaşları, Marka Kent Efeler’de vatandaşların yaşamını her alanda daha konforlu hale getirmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Park ve bahçeler, temizlik işleri ve mezarlık işleri müdürlüklerinin ekipleri; ilçe genelindeki park, bahçe ve yeşil alanlarda detaylı bir çalışma başlattı. Bahse konu yerlerde uzayan çimler biçildi ve alanlar yabani otlardan arındırıldı. Öte yandan parklarda bulunan spor aletleri ve oyuncaklar da yıkandı. Ekiplerin özenli çalışmaları ile dip bucak temizlenen yeşil alanlar pırıl pırıl oldu.

Faaliyetlerden memnun olduklarını ifade eden Efeler halkı, Başkan Atay ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.