Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, göreve geldiği günden bu yana hayata geçirdiği projeler ile üretimi desteklemeyi sürdürüyor. Efeler Belediyesi'nin tarım arazilerini üretime açan Başkan Atay, Alanlı Mahallesi'ndeki 100 dönüm, Işıklı Mahallesi'nde 10 dönüm ve Kadıköy Mahallesi'nde 14 dönümlük arazide ekmeklik buğday ve ata tohumlarından elde edilen karakılçık buğdayı yetiştirdi. Toplamda 124 dönümde yetiştirilen buğdayların hasadı yapılırken, hasattan yaklaşık 30 ton verim elde edildi. Çeşitli ihtiyaçlara göre tüketime hazır hale getirilecek olan ürünler, Efe Bakkal raflarında vatandaşların beğenisine sunulacak.

“Üretmek bağımsızlıktır”

Üretmenin ekonomik bağımsızlık yolunda en önemli etken olduğunu ifade eden Başkan Atay; “Göreve geldiğimiz günden bu yana üretmek ve üreticilerin emeğine katma değer kazandırmak için çok çalışıyoruz. Boş arazileri tarıma kazandırdık ve buralarda çeşitli ürünler yetiştirdik. Sadece kadınlarımızın istihdam edildiği Yüzde 100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikamızda bu ürünleri tüketime hazır hale getirdik ve Efe Bakkallarımız aracılığıyla vatandaşlarımızın hem sağlıklı hem de ucuz gıdaya ulaşmalarını sağladık. Sizden aldığımız güçle sizler için üretmeye devam edeceğiz” dedi.