TFF 3. Lig sezonunu üçüncü bitiren Efeler 09 SFK’da gözler play-off turlarına çevrildi. Geçtiğimiz gün oynadığı play-off 1. tur maçında Artvin Hopaspor’u 1-0’lık skorla geçen yeşil-beyazlılar, 2. turda Beyoğlu Yeni Çarşı Spor ile karşılaşacak. İkinci lig yolundaki kritik maç öncesi antrenmanlarına devam eden Efeler 09 SFK, hazırlıklarını tamamlıyor. Yarın son antrenmanına çıkacak olan Efeler temsilcisi, 2 Haziran saat 16.00’da oynayacağı müsabaka için İstanbul’a hareket edecek.



“İshak, ilk maçta yok”

Ayrıca 3. Ligde sezonu gol kralı olarak tamamlayan ve Artvin Hopaspor maçında kırmızı kart görerek Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen İshak Kurt, 1 resmi müsabakadan men ve 3 bin TL para cezası aldı. Efeler’in forveti İshak, Beyoğlu deplasmanında kadroda yer alamazken 7 Haziran’da oynanacak rövanş maçında kadroda yer alabilecek.





Konu ile ilgili Efeler 09 SFK tarafından yapılan açıklamada “Takımımız, Play-Off 2.Tur ilk maçında deplasmanda karşılaşacağı Beyoğlu Yeni Çarşı Spor hazırlıklarına bugün yaptığı idmanla devam etti. Yeşil beyazlı ekibimiz yarın sabah son kez Efeler'de çalışacak ve sonrasında İstanbul'a hareket edecek. Takımımız, son olarak Beyoğlu'nda yapacağı ter idmanının ardından maç saatini bekleyecek. Play-Off 1. Tur'da Artvin Hopaspor maçında kırmızı kart gören ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen oyuncumuz İshak Kurt, 1 resmi müsabakadan men ve 3 bin TL para cezası almıştır” ifadelerine yer verildi.