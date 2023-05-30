ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent Uygulama ve Araştırma Hastanesi yönetiminde değişikliğe giderek, 2021 yılı Eylül ayından bu yana başhekimlik görevini yürüten Doç. Dr. Gülnur Taşçı Bozbaş'ın yerine Doç. Dr. Mücahit Avcil’i atadı. Acil Tıp Uzmanı Avcil düzenlenen devir teslim töreni ile görevi Bozbaş'tan devraldı.

"Hiçbir borcu bulunmayan hastane yönetimi devrediyorum"

Doç. Dr. Mücahit Avcil'e yeni görevinde başarılar dileyen Doç. Dr. Gülnur Taşçı Bozbaş, "Bugün itibariyle vadesi dolmuş hiçbir borcu bulunmayan bir hastane yönetimini devrediyor olmanın da haklı gururunu yaşıyorum. 1,5 yıllık başhekimlik dönemimde benimle birlikte özveri ile çalışan başhekim yardımcılarım Prof. Dr. Murat Telli, Doç. Dr.Fedi Ercan, Dr. Öğretim Üyesi Ayça Tuzcu ve Dr. Öğretim Üyesi Selçuk Eren Çanakçı'ya, başmüdürüm Selim Ekizler'e, başhemşirem Gülsün Pekçetin'e, müdürlerimiz; Hakkı Usta, Numan Fikret Demirci ve Nurhayat Eryılmaz'a, müdür yardımcılarımız Atilla Karadaş, İbrahim Yanık ve Arzu Karakaş Demir'e ile tüm mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Görevi devrettiğim meslektaşım Doç. Dr. Mücahit Avcil'e de yeni görevinde başarılar diliyorum. Önceki dönem Rektörümüz Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’e ve Rektörümüz Prof. Dr. Bülent Kent’e en kalbi şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Yeni Başhekim Doç. Dr. Mücaahit Avcil de, Bozbaş'a bugüne kadar gerçekleştirdiği çalışmalar için teşekkür ederek meslek hayatında başarılar diledi.