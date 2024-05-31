Efeler Belediyesi, yerel tarımı desteklemek ve vatandaşların sağlıklı gıdaya erişimini artırmak amacıyla yetiştirdiği ürünlerden karakılçık buğdayında yılın ilk hasadı gerçekleşti. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, ekibiyle birlikte hasada katılarak çalışmaları yerinde inceledi.

Karakılçık buğday ekmeği uygun fiyatla vatandaşların tüketime sunulacak

Besin değeri yüksek ata tohumlarından elde edilen mahsulün un haline getirilerek ekmek ve makarna yapımında kullanılacağını belirten Başkan Yetişkin, karakılçık buğday ekmeklerinin ve makarnaların hem Efe Bakkallarda hem de online alışveriş platformu www.efelerpazari.com üzerinden uygun fiyatlarla tüketime sunulacağını ifade etti.