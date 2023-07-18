Konunun bilimsel boyutlarını araştıran Efeler Belediyesi, sorunun daha etkili şekilde çözülmesi için Adnan Menderes Üniversite (ADÜ) ile iş birliği yaptı.

Mevsimsel etkenler başta olmak üzere çeşitli nedenlerle ülke genelinde artan sivrisinekler, vatandaşların hayat konforunu azaltıyor. Sivrisineklerle mücadele kapsamında ilaçlama çalışmalarına kent genelinde devam eden Efeler Belediyesi, doğru bilinen yanlışların ortadan kaldırılması için ilçe sakinlerini de farklı yollarla bilgilendiriyor.

Her alanda olduğu gibi bu konuda da bilimin rehberliğinde adımlar atan Efeler Belediyesi, ADÜ ile iş birliği yaptı. Sivrisinek sorununu en hızlı şekilde çözmek isteyen Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. M. Fatih Şimşek ile Prof. Dr. Kurtuluş Olgun’un vereceği bilgiler ışığında mücadeleye güç katacak.

Vatandaşların hiçbir şekilde zarar görmemesini amaçlayan mücadele programı kapsamında; sivrisinek türlerinin ilaçlara karşı direnç ve duyarlılık düzeyleri tespit edilecek. Etkinliği yüksek, çevre ve halk sağlığı açısında sorun teşkil etmeyen biyolojik ilaçlar kullanılacak. Kırsal ve kentsel bölgelerde farklı sivrisinek türleri için uygun mücadele yöntemleri tespit edilerek sorun daha hızlı ve etkili şekilde çözüme kavuşturulacak.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, iş birliğinin çok kıymetli olduğunu belirtti ve Prof. Dr. M. Fatih Şimşek ile Prof. Dr. Kurtuluş Olgun’a teşekkür etti.